"Трансстроймеханизация" построит 93 км трассы Дюртюли-Ачит в составе М-12 за 73 млрд руб.

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, входит в АО "Дороги и мосты") по заказу госкомпании "Автодор" построит 93-километровый этап платной автотрассы от города Дюртюли (Башкирия) до поселка Ачит (Свердловская обл.) в составе магистрали М-12 на участке от Казани до Екатеринбурга, следует из материалов сайта госзакупок.

Конкурс на строительство этого этапа (140-232 км) начальной ценой 72,9 млрд руб. был объявлен в середине ноября, на него было подано две заявки. Победителем признана ТСМ, стратегическим партнером которой заявлено АО "Дороги и мосты", куда входит компания.

Участок четырехполосной трассы категории 1Б, строительством которого будет заниматься ТСМ, имеет протяженность около 93 км и проходит по территории Пермского края. На нем предполагается создание двух транспортных развязок, семи мостов, 13 путепроводов и десятка экодуков тоннельного типа.

Ранее был "разыгран" контракт на строительство другого этапа трассы Дюртюли - Ачит, который идет по территории Свердловской области (232-275 км). Единственную заявку подало АО "ДСК Автобан", с которым и будет заключен контракт. Предполагается, что за 39,2 млрд руб. компания построит четырехполосную дорогу категории 1Б протяженностью 43 км с двумя транспортными развязками и 12 искусственными сооружениями.

Работы на обоих этапах планируется выполнить к июлю 2025 года.

Трасса от Дюртюлей до Ачита, строительством которой занимается госкомпания "Автодор", имеет общую протяженность 275 км и разбита на три этапа. Первый (0-140 км) проходит по территории Башкирии; второй (140-232 км, который будет строить ТСМ) - по Пермскому краю, третий (232-275 км, который будет строить АО "ДСК "Автобан") - по территории Свердловской области. Вся дорога будет платной и войдет в состав продолжения трассы М-12 Москва - Казань на этапе от Казани до Екатеринбурга.

Конкурсные процедуры на строительство самого протяженного первого этапа, проходящего по территории Башкортостана, "Автодор" пока не объявлял.

Курирующий строительство в РФ вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет наблюдательный совет госкомпании "Автодор", в августе сообщал, что на строительство дороги от Дюртюлей до Ачита было выделено 260 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Протяженность всей строящейся автотрассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с продлением до Екатеринбурга составит в общей сложности около 1,6 тыс. км. Планируется, что по дороге можно будет проехать от Москвы до Казани на автомобиле за 6,5 часов вместо нынешних 12 часов, от Москвы до Екатеринбурга - за 17,5 часов вместо 35 часов соответственно.