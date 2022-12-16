Росавиация признала небезопасным план полетов iFly в Египет через Сирию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация признала небезопасным представленный авиакомпанией iFly план полетов в Египет через воздушное пространство Сирии, сообщила пресс-служба ведомства.

"Авиакомпанией был представлен пакет документов об оценке рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи региона, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов. Специалистами Росавиации отмечены существенные недостатки в документах, о чем руководитель авиакомпании был проинформирован", - сообщили в ведомстве.

В связи с длительными задержками рейсов в/из Египта iFly рекомендовано обратиться к другим российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки пассажиров, передав их в рамках коммерческих соглашений. Для возврата туристов, которые уже находятся в Египте, Росавиация рекомендовала привлечь воздушные суда российских и иностранных авиакомпаний.

Также iFly рекомендовано рассмотреть вопрос возврата билетов на рейсы, которые она не может выполнить в ближайшее время собственными силами.

Как сообщалось, 15 декабря iFly не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно. Вылета ожидают в общей сложности более 2 тыс. человек, большинство из них - клиенты туроператора Tez Tour.

Задержки произошли из-за закрытия воздушного пространства Иордании для пролета российских самолетов с двойной регистрацией. iFly планировала в качестве альтернативы осуществить перелеты через Сирию. Росавиация запретила использовать воздушное пространство этой страны в 2013 году, после сообщений об угрозе ракетного обстрела самолета Nordwind, следовавшего из Египта в Казань.