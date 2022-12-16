Под санкции ЕС попали Орешкин и все парламентские партии РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров включены в санкционный список Евросоюза.

В обосновании введения санкций, опубликованном в официальном журнале ЕС, основные должности и Орешкина, и Егорова не упомянуты. Там сказано, что причиной включения их в список является членство в Координационном совете по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ (создан в октябре этого года - ИФ).

Ранее на этой неделе Орешкин был включен и в американский SDN List.

Также ЕС в рамках "девятого пакета" ввел санкции против всех пяти парламентских партий РФ – "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" и "Новых людей".

Под европейские санкции также подпал глава "Интер РАО" Борис Ковальчук.