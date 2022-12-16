В новый список санкций ЕС попали российские министры, губернаторы и журналисты

Публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков (Goblin) Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В девятый пакет санкций ЕС против России попали 144 физических лица, включая высокопоставленных российских чиновников, депутатов, военных и артистов из России. Соответствующий документ опубликован в "Официальном журнале ЕС".

В новый список санкций внесены из членов правительства: зампреды правительства РФ Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, а также глава МЧС Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко.

Кроме того, под санкции попали губернаторы: Московской области - Андрей Воробьев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Калужской области Владислав Шапша и другие губернаторы.

Также в санкционный список внесены журналисты Борис Корчевников, Марина Ким, гендиректор "Рен-ТВ" Владимир Тюлин и некоторые другие руководители телеканала, гендиректор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова, режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (известен под псевдонимом Goblin).

В санкционные списки внесены также такие структуры как: российские Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Федеральная служба войск национальной гвардии, Военно-морской флот, Силы специальных операций, Главный вычислительный центр Генштаба (ГВЦ).