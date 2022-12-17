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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Минобороны РФ поставило на боевое дежурство новый полк с комплексом "Авангард"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные поставили на боевое дежурство в Ясненское ракетное соединение в Оренбургской области новый полк со стратегическим гиперзвуковым комплексом "Авангард", сообщает Минобороны РФ.

"Настоящим подарком к профессиональному празднику (День Ракетных войск - ИФ) стало заступление очередного полка, оснащенного ракетным комплексом "Авангард" в Ясненском ракетном соединении", - говорится в сообщении ведомства.

15 декабря командующий РВСН Сергей Каракаев анонсировал постановку на боевое дежурство ракетного комплекса "Авангард" в Ясненском ракетном соединении в день РВСН, 17 декабря.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк с "Авангардами". Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Минобороны РФ Оренбургская область
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