Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Технологическая установка загорелась на месторождении в Иркутской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел на технологической установке комплексной подготовки природного газа на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в Усть-Кутском районе Иркутской области.

"По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара - около 1000 квадратных метров", - сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС по региону.

Пожар ликвидируют частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина. В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения. На место направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС из Усть-Кута.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, по предварительным данным, есть пострадавший.

"Предварительно - произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен 3 номер сложности. Предположительно - пострадал 1 человек. Данные будут обновляться", - написал Кобзев.

Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода увеличилось до восьми

Один человек погиб и один пострадал при обстреле Белгородского района

Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны Украины

В "Роскосмосе" сообщили о снижении температуры в корабле "Союз МС-22"

В "Роскосмосе" сообщили о снижении температуры в корабле "Союз МС-22"

Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты

Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели более 7,2 тыс. человек

Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке

Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке

Что произошло за день: суббота, 17 декабря

Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге

Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });