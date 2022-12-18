Технологическая установка загорелась на месторождении в Иркутской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел на технологической установке комплексной подготовки природного газа на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в Усть-Кутском районе Иркутской области.

"По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара - около 1000 квадратных метров", - сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС по региону.

Пожар ликвидируют частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина. В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения. На место направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС из Усть-Кута.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, по предварительным данным, есть пострадавший.

"Предварительно - произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен 3 номер сложности. Предположительно - пострадал 1 человек. Данные будут обновляться", - написал Кобзев.