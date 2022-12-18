Пожар на месторождении в Иркутской области тушат на площади 400 кв. м

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, по последним данным, составляет 400 кв. м, сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС по региону.

В тушении задействовано 45 человек и 17 единиц техники. В готовности находится аэромобильная группировка областного главка МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании технологической установки комплексной подготовки природного газа на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в Усть-Кутском районе Иркутской области. По предварительной информации, площадь пожара составляла около 1 тыс. кв. м.

Губернатор региона Игорь Кобзев написал в своем телеграм-канале, что в результате произошедшего, предположительно, один человек пострадал.

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение (Усть-Кутский район Иркутской области) является одним из главных добывающих месторождений "Иркутской нефтяной компании", подключено к нефтепроводу ВСТО.