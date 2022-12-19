На Сахалине на горнолыжном курорте построят эко-парк с домами на деревьях

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На территории горнолыжного курорта "Горный воздух" в Южно-Сахалинске к 2025 году построят эко-парк с домами на деревьях, сообщило региональное Министерство экологии и устойчивого развития.

В парке на площади 30 га будет кемпинг-зона с домами на деревьях, парк для проведения световых и музыкальных шоу, ресторан на 150 посетителей и кафе на 70 мест, а также тематический музей. Парк разместится между городским парком имени Юрия Гагарина и горнолыжной базой "Горный воздух".

О стоимости проекта и инвесторе, который им займется, пока не сообщается.

Сахалинские компании "Хилл Топ" и "Большевик" уже начали строить два гостиничных комплексов (на 150 номеров и 216 номеров) у подножия горы Большевик, где размещается горнолыжный комплекс, и на ее средней площадке.

Еще один гостиничный комплекс на 1660 номеров у подножия горы Красная (гора находится рядом с горой Большевик) с канатной дорогой протяженностью почти 2 км и горнолыжными трассами построит краснодарское ООО "Мантера-Групп", управляющее горнолыжным курортом "Красная Поляна" в Краснодарском крае.

Под этот проект "Мантера-Групп" уже определен участок площадью 101,3 га. Приступить к строительству объектов компания планирует в 2023 году и завершить их - в 2024 году.

Сейчас на "Горном воздухе" (на горах Большевик и Красная) функционируют 19 горнолыжных трасс различного уровня сложности общей протяженностью 35 км, из них пять трасс сертифицированы для проведения международных соревнований.

К 2030 году протяженность трасс планируют увеличить до более 80 км, акцент делается на продвинутых горнолыжников и сноубордистов. Количество канатных дорог к 2030 году собираются увеличить с нынешних пяти до семи.

На ТОР "Горный воздух", созданной постановлением федерального правительства от 17 марта 2016 года, зарегистрирован 31 резидент. Объем инвестиций по соглашениям составляет 26,8 млрд рублей, из них более 11,1 млрд рублей уже вложены в проекты. Создано 941 рабочее место из планируемых 2 тыс.

Ранее сообщалось, что в результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма.