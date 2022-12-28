В правительстве заявили о буме строительства гостиниц в России

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В России благодаря государственным мерам поддержки инвесторов в туротрасль происходит бум строительства туристической инфраструктуры, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы наблюдаем бум строительства туристической инфраструктуры, поскольку Минэкономразвития создало такие условия и преференции для инвесторов, которые создают гостиницы. Один только нулевой НДС на пять лет с момента ввода в эксплуатацию гостиницы - это уже очень сильный был стимул. Конечно, это субсидирование процентных ставок по кредитам для тех проектов, которые признаны важными для развития туризма", - перечислил он.

Цель этих мер - создать как можно больше доступных гостиничных номеров. Помогает инвесторам корпорация "Туризм.РФ".

"Понятно, что есть определенный цикл создания инфраструктуры. Это не только строительство гостиниц, это вся сопутствующая инфраструктура - дороги, энергетика водоотведение. Такая оркестровка задействует порядка 16 различных ведомств, которые участвуют в рамках нацпроекта в создании инфраструктуры", - добавил вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что сейчас в России создаются большие кластеры пляжного круглогодичного туризма.

"Сейчас запускается проект "Новая Анапа", где будет создано 15 тыс. гостиничных номеров для семейного туризма. Это уникальное место в 25 км от аэропорта Анапы, в 20 км от вокзала. Песчаная коса длиной 17 км, 1,7 тысячи гектар. Здесь будет создан совершенно новый курорт в партнерстве с Красноярским краем", - рассказал он.

Вице-премьер отметил, что для участвующих в проекте инвесторов создаются уникальные условия.

"По конкурсу будут распределяться лоты, чтобы быстро создать инфраструктуру, которая позволит привлечь 2,5 млн туристов в год. И самое главное - это будет круглогодичный курорт. Сезон даже на Черном море достаточно короткий, но больше 320 дней в году это солнце, и задача - сделать такую инфраструктуру, чтобы было приятно отдыхать круглый год", - подчеркнул вице-премьер.

По его данным, в 2022 году число туристических поездок по стране достигнет 95% от уровня доковидного 2019 года, число занятых в отрасли выросло до 2,4 млн человек.

"Самое главное, что нужно для туризма в нашей стране, нам уже дано. Это и невероятные природные богатства, и все климатические зоны. Осталось только создать достаточное количество инфраструктуры и на ней обеспечить необходимый уровень сервисов и туристических продуктов. Чтобы это сделать, чуть больше года назад был запущен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Только в этом году около 68 млрд рублей было направлено на различные мероприятия этого проекта", - сказал Чернышенко. Он добавил, что в основном, эти средства пошли на создание и поддержку туристического спроса.

В Минэкономразвития прогнозируют, что по итогам 2022 года в России отдохнут более 61 млн человек. В 2019 году число поездок по стране составило 65 млн.

"Еще один показатель, как себя чувствует туротрасль, - это количество рабочих мест. Оно выросло по сравнению с 2020 и 2021 годом, у нас устойчивый рост и примерно 2,4 млн человек у нас заняты в сфере туризма", - сообщил Чернышенко.