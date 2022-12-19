Корабль на замену поврежденному "Союзу МС-22" могут запустить к 19 февраля

В системе охлаждения "Союза МС-22" нашли небольшое отверстие

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-23" может быть ускоренно подготовлен и отправлен к Международной космической станции (МКС) к 19 февраля, если потребуется, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Если ситуация будет развиваться по какой-то другой траектории, то у нас есть запасные варианты. У нас будет подготовлен корабль ("Союз-МС-23" - ИФ) быстрее, вместо запланированного мартовского пуска мы его подготовим где-то к 19 февраля", - сказал Борисов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он добавил, что "Союз-МС-22" будет просто отстыкован и спущен на Землю, а за экипажем отправят второй корабль.

Предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал, что в системе охлаждения есть небольшое отверстие 0,8 мм из-за которого произошла разгерметизация, сообщил Борисов. По его словам, температура на корабле стабилизирована и не поднималась больше 30 градусов.

"В конце декабря, я думаю, числа 27-го специалисты решат, как мы будем выходить из этой ситуации", - сообщил Борисов.

В понедельник в госкорпорации сообщали, что необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС нет.

По данным "Роскосмоса", решения по ситуации с поврежденным кораблем "Союз МС-22" будут приняты на совещании в конце декабря. Там также заявили, что подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз", пристыкованного к МКС. По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

Крикалев также сообщил, что специалисты на Земле проводят анализ последствий утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния "Союза МС-22" будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

В "Роскосмосе" и NASA ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.