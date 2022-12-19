Что произошло за день: понедельник, 19 декабря

Согласование в ЕС потолка цен на газ, снижение курса рубля к доллару и евро, отверстие в системе охлаждения "Союза МС-22", голосование пользователей Twitter против Маска

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ЕС договорились о потолке цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение посягательством на рыночный процесс. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Вообще (у меня нет - ИФ) никакой реакции (на эту информацию - ИФ). Это их личное дело. Больше нечем заняться - пускай".

- Путин подписал закон о запрете предоставления иностранцам услуг суррогатного материнства.

- С 1 января МРОТ будет установлен на уровне 16 242 рублей в месяц. Подписанный президентом РФ закон предусматривает изменение исчисления МРОТ в 2023-2024 годах.

- Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро. Курс доллара США составил 67,72 руб. в 19:02 (+3,07 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов); днем он поднимался выше 68 руб. впервые с 11 мая. Евро стоил 72,1 руб. (+3 рубля), торговался выше 72 руб. также впервые с 11 мая.

- В системе охлаждения "Союза МС-22" обнаружили отверстие размером 0,8 мм, из-за которого произошла разгерметизация. В "Роскосмосе" заявили, что необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет. Корабль "Союз МС-23" может быть ускоренно подготовлен и отправлен к МКС к 19 февраля, если потребуется, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью "Известиям".

- Награжденные за заслуги в ходе СВО смогут претендовать на бесплатные участки в Подмосковье и Крыму. Согласно распоряжению, органам власти Московской области, Севастополя и республики Крым рекомендовано принять законодательные акты, устанавливающие случаи бесплатного предоставления земельных участков в собственность.

- Юрий Шевчук не смог добиться в Верховном суде Башкирии отмены штрафа по делу о дискредитации армии. 16 августа Советский районный суд Уфы признал лидера ДДТ виновным в административном правонарушении и назначил штраф в 50 тысяч рублей.

- Пользователи Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста главы компании. Из 17,5 млн проголосовавших пользователей 57% высказались за отставку Маска, 43% - против.

- В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега. За сутки 18 декабря прирост снежного покрова составил 25 см - больше 60% месячной нормы, сообщили в комплексе городского хозяйства.