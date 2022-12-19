"Мегафон" и экс-глава холдинга USM Стрешинский приобрели разработчика ПО "Алгоритм"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" стал владельцем 50% разработчика программного обеспечения ООО "Алгоритм", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Оставшиеся 50% получил Иван Стрешинский – бывший глава холдинга USM (владеет "Мегафоном"). По данным ЕГРЮЛ, обе сделки совершены 16 декабря.

В пресс-службе "Мегафона" сказали "Интерфаксу", что покупка доли в "Алгоритме" – одна из сделок в рамках реструктуризации активов оператора. "Мы приобретаем компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных. Компания "Алгоритм" – наш партнер, совместно с которым мы разрабатываем решения для бизнеса, реализуем проекты в области мобильного информирования и рекламы", - отметили в компании.

Сумма сделки не уточняется.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Алгоритм" зарегистрировано в марте 2016 года. Выручка в 2021 году составила 979 млн рублей, чистая прибыль – 602,6 млн рублей. Компания является резидентом "Сколково". ООО "Алгоритм" – разработчик семантического анализатора трафика, позволяющего контролировать служебные сообщения (смс, мессенджеры), уменьшая количество спама и давая информацию об аудитории потенциальным рекламодателям. Клиентами компании являются крупнейшие сотовые операторы, говорится на сайте "Сколково".

По данным "СПАРК-Интерфакс", доли в ООО "Алгоритм" были приобретены у Джасура Джумаева, который в свою очередь 16 декабря стал владельцем 100% банка "Раунд" вместо Ирины Лупичёвой. До середины марта 2022 года бенефициарными владельцами банка являлись акционеры USM Holdings Алишер Усманов и Владимир Скоч: "Раунд" принадлежал ООО "АСК Ренессанс", 49% и 30% в котором через Round East Holdings Ltd. и USM Investments Ltd. владели Усманов и Скоч.

Джумаев в июне стал владельцем еще одной бывшей структуры USM - ООО "Телекоминвест". До середины марта оно принадлежало ООО "ХК ЮСМ" и было передано Джумаеву (35%), Лупичевой (35%) и экс-главе "ВКонтакте" Борису Добродееву (30%). В июне Джумаев получил все 100% ООО, согласно "СПАРК-Интерфакс".

Банк "Раунд" по итогам 2021 года занимал скромное 157-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 13,4 млрд руб. При этом ему отводилась важная роль в платежном СП с участием USM, "Мегафона", VK, РФПИ и "дочки" китайской Alibaba – Ant Group, о создании которого было объявлено в 2019 году. Однако осенью прошлого года, незадолго до планового срока закрытия сделки, один из ее участников, VK, сообщил в отчетности, что создание СП в изначальной конфигурации маловероятно, не уточнив причин.

Агентство АКРА в ноябре присвоило банку рейтинг на уровне BB(RU) с прогнозом "развивающийся". Как говорилось в пресс-релизе рейтингового агентства, бизнес-модель банка "Раунд" основывается на подтвержденном временем сотрудничестве с ключевыми партнерами, отличающимися большим масштабом деятельности и узнаваемыми брендами, а также некогда связанными с банком через предыдущих собственников, которые на фоне внешней нестабильности продали свои доли текущим владельцам в марте 2022 года.

В рамках этого сотрудничества банк продолжит предлагать свои услуги (расчетно-кассовое обслуживание, оператор платежей и онлайн-платформы для электронной коммерции, эквайринг и операции с валютой) и кредиты ключевым партнерам, их клиентам, контрагентам и работникам, указывало АКРА. Турбулентность операционной среды, начавшаяся в феврале-марте, способствовала резкой перестройке бизнес-профиля банка, который начал активнее сотрудничать с площадкой для онлайн-торговли (ее название в релизе не раскрывалось - ИФ).

"Последняя представляет собой канал для товарооборота между Россией и другими странами, аналогов и конкурентов которому из-за внешнеполитического давления стало меньше. Такое сотрудничество обеспечило значительный рост выручки банка, перемены в ее структуре и аналогичные изменения на балансе. В то же время устойчивость наблюдаемых тенденций остается под вопросом и будет зависеть от множества факторов, включая намерения и возможности партнерской площадки продолжать работу в России, а также ее планы по расширению числа обслуживающих банков", - отмечало агентство.