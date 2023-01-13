"Мегафон" приобрел разработчика билинговых систем Nexign

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" в декабре приобрело 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса АО "Нэксайн" (работает под брендом Nexign), следует из списка аффилированных лиц оператора за II полугодие 2022 года.

В пресс-службе "Мегафона" сказали "Интерфаксу", что сделка реализована в рамках реструктуризации активов "Мегафона". "Мы приобретаем компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных", - уточнили в пресс-службе оператора.

В компании отметили, что Nexign в результате сделки останется самостоятельным юрлицом и сохранит все проекты с партнерами.

До сделки Nexign принадлежал ООО "ЮэСэМ Телеком" (входит в холдинг USM, который также контролирует "Мегафон"). По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Nexign было создано в 1992 году (прежнее название - АО "Петер-Сервис").