В Думу внесен проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о создании правового механизма, при котором имеющий украинский паспорт гражданин России сможет подать заявление на аннулирование украинского гражданства, также гражданин не будет считаться имеющим украинское гражданство с момента подачи заявления.

Соответствующий проект закона (261335-8) размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

При этом со дня подачи указанного заявления такие граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на гражданство Украины, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных, при необходимости, предусмотренных президентом РФ случаях.

В случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России или его территориальным органом составляется заключение, сведения о котором направляются в органы Федеральной службы безопасности РФ и гражданину, в отношении которого оно вынесено. При этом со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин - имеющим гражданство Украины.

Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения, предусматривает проект закона.

Кроме того, законопроект исключает необходимость повторной подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданами, ранее подавшими такое заявление в соответствии с федеральными конституционными законами от 21 марта 2014 года о принятии в РФ Крыма и Севастополя, а также законами о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Авторами проекта закона выступил ряд депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В пояснительной записке они напоминают, что в 2021 и 2022 годах в законодательство РФ внесены изменения, предусматривающие упрощенный порядок приема в гражданство РФ граждан Украины.

В период с начала 2021 года по сентябрь 2022 года принято в гражданство РФ 636 508 украинских граждан.

Кроме того, значительное число принятых за указанный период в гражданство РФ бывших граждан Донецкой народной республики и Луганской народной республики также имеют гражданство Украины, говорится в пояснительной.

Число граждан РФ, имеющих одновременно гражданство Украины, также значительно выросло в связи с принятием в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и образования в составе РФ новых субъектов.

В силу складывающейся политической ситуации граждане РФ, одновременно имеющие гражданство Украины, лишены возможности выйти из гражданства Украины по не зависящим от них причинам.

Вместе с тем наличие украинского гражданства препятствует реализации такими гражданами РФ своих прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, замещение государственных и муниципальных должностей, на профессиональную деятельность в отдельных сферах экономики, обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к государственной тайне, и другие, отметили авторы.

Реализация проекта закона позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей, а также урегулировать иные вопросы, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором.