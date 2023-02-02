С 2019 года свыше 1,4 млн украинцев получили гражданство РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - С 2019 года почти полтора миллиона прибывших в РФ граждан Украины стали россиянами, заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

"С 2019 года в гражданство Российской Федерации принято свыше 1,4 млн человек", - сказал Горовой в интервью ведомственной газете "Щит и меч".

По его словам, сегодня срок рассмотрения заявлений прибывших в РФ граждан Украины о предоставлении временного убежища составляет три рабочих дня.

Кроме того, они могут принять участие в Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. "Тем гражданам, кто не обратился за оформлением миграционных документов, предоставлено право фактически бессрочно находиться на территории страны и устраиваться на работу при условии регистрации биометрических данных", - подчеркнул Горовой.