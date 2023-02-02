Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

С 2019 года свыше 1,4 млн украинцев получили гражданство РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - С 2019 года почти полтора миллиона прибывших в РФ граждан Украины стали россиянами, заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

"С 2019 года в гражданство Российской Федерации принято свыше 1,4 млн человек", - сказал Горовой в интервью ведомственной газете "Щит и меч".

По его словам, сегодня срок рассмотрения заявлений прибывших в РФ граждан Украины о предоставлении временного убежища составляет три рабочих дня.

Кроме того, они могут принять участие в Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. "Тем гражданам, кто не обратился за оформлением миграционных документов, предоставлено право фактически бессрочно находиться на территории страны и устраиваться на работу при условии регистрации биометрических данных", - подчеркнул Горовой.

МВД РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле не планируют мероприятия к годовщине СВО

Минобрнауки РФ утвердило концепцию преподавания обновленного курса истории в вузах

Минобрнауки РФ утвердило концепцию преподавания обновленного курса истории в вузах

До восьми возросло число жертв пожара под Севастополем

Дипломатическое противостояние

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

При пожаре в бытовках под Севастополем погибли строители трассы "Таврида"

При пожаре в бытовках под Севастополем погибли строители трассы "Таврида"

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

Число погибших при пожаре под Севастополем достигло семи

Камчатский вулкан Шивелуч угрожает пеплопадом местному поселку

Камчатский вулкан Шивелуч угрожает пеплопадом местному поселку

Что произошло за день: среда, 1 февраля

Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало втрое

Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало втрое
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });