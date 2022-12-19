Представители РФ примут участие в расследовании покушения на главу "Русского дома" в ЦАР

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российские представители примут участие в расследовании совершенного в Банги покушения на директора "Русского дома" в Центральноафриканской республике Дмитрия Сытого, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос Первого канала.

Он назвал происшедшее "возмутительным террористическим актом". "Власти ЦАР нам сразу дали стопроцентное заверение, что он будет расследован. Это расследование уже началось. В нем будут участвовать наши специальные представители", - сказал Лавров.

По данным посольства РФ, нападение на директора "Русского дома" в Банги произошло в пятницу: Сытый получил анонимную посылку, которая сдетонировала при вскрытии. Его состояние остаётся тяжёлым.

МИД РФ ранее сообщил, что Сытый работает в ЦАР с 2019 года, возглавляет многопрофильный центр "Русский дом", который "реализует различные программы, направленные на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и ЦАР, в том числе по продвижению русского языка и культуры".