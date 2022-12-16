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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Глава Русского дома в ЦАР тяжело ранен в результате покушения

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Директор культурного центра "Русский дом" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения, сообщил пресс-атташе российской дипмиссии в столице страны Банги Владислав Ильин.

"Состояние здоровья тяжелое: видимо, контузия и потеря крови", - сказал Ильин "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос о том, усилена ли охрана дипмиссии в связи с инцидентом, он отметил, что покушение произошло за пределами посольства.

По данным посольства РФ, нападение на директора Русского дома в Банги произошло в пятницу: Сытый получил анонимную посылку, которая сдетонировала при вскрытии.

ЦАР Русский дом
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