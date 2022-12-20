Минфин внес проект постановления о продлении льготной и расширении семейной ипотеки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ внес в правительство проект постановления, предусматривающий изменение условий льготных ипотечных программ с 1 января 2023 года, говорится в телеграм-канале финансового ведомства.

Проект продлевает программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, ставка по кредиту вырастет с 7% до 8%. Доступ к семейной ипотеке будет расширен. Ее смогут оформить граждане, имеющие двух и более детей, независимо от даты их рождения, но не достигших 18 лет на дату заключения договора.

По состоянию на 15 декабря 2022 года по программе "Льготная ипотека" выдано 934,5 тыс. кредитов на сумму 3,1 трлн рублей, в том числе в 2022 году - 248,9 тыс. кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. По программе "Семейная ипотека" выдано 445,5 тыс. кредитов на сумму 1, 6 трлн рублей, в том числе в 2022 году - 159,8 тыс. кредитов на сумму 0,8 трлн рублей.

Бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусматривает выделение на реализацию программы "Льготная ипотека" в 2022 году ассигнований в размере 44,5 млрд рублей, программы "Семейная ипотека" - 28,6 млрд рублей. Плюс из резервного фонда правительства на программу "Льготная ипотека" были выделены бюджетные ассигнования в размере 87,8 млрд рублей, итого - 132,3 млрд рублей. На программу "Семейная ипотека" - 47,4 млрд рублей, итого - 76 млрд рублей.