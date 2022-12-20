Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Минфин внес проект постановления о продлении льготной и расширении семейной ипотеки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ внес в правительство проект постановления, предусматривающий изменение условий льготных ипотечных программ с 1 января 2023 года, говорится в телеграм-канале финансового ведомства.

Проект продлевает программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, ставка по кредиту вырастет с 7% до 8%. Доступ к семейной ипотеке будет расширен. Ее смогут оформить граждане, имеющие двух и более детей, независимо от даты их рождения, но не достигших 18 лет на дату заключения договора.

По состоянию на 15 декабря 2022 года по программе "Льготная ипотека" выдано 934,5 тыс. кредитов на сумму 3,1 трлн рублей, в том числе в 2022 году - 248,9 тыс. кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. По программе "Семейная ипотека" выдано 445,5 тыс. кредитов на сумму 1, 6 трлн рублей, в том числе в 2022 году - 159,8 тыс. кредитов на сумму 0,8 трлн рублей.

Бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусматривает выделение на реализацию программы "Льготная ипотека" в 2022 году ассигнований в размере 44,5 млрд рублей, программы "Семейная ипотека" - 28,6 млрд рублей. Плюс из резервного фонда правительства на программу "Льготная ипотека" были выделены бюджетные ассигнования в размере 87,8 млрд рублей, итого - 132,3 млрд рублей. На программу "Семейная ипотека" - 47,4 млрд рублей, итого - 76 млрд рублей.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Свиной грипп выявлен почти во всех регионах России

МВД РФ объявило в розыск галериста Марата Гельмана

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

Путин заявил, что работа органов безопасности РФ должна быть усилена на фоне новых рисков

Лукашенко заявил о постановке на дежурство переданных РФ комплексов С-400 и "Искандер"

Глава Минэнерго рассказал о возможном ответе РФ на введение потолка цен на газ

Глава Минэнерго рассказал о возможном ответе РФ на введение потолка цен на газ

Что произошло за день: понедельник, 19 декабря

Запрет работать удаленно в РФ может затронуть нерезидентов страны, занятых в ряде сфер

Запрет работать удаленно в РФ может затронуть нерезидентов страны, занятых в ряде сфер

Henkel выделит бизнес в России в независимую компанию Lab Industries

Корабль на замену поврежденному "Союзу МС-22" могут запустить к 19 февраля

Корабль на замену поврежденному "Союзу МС-22" могут запустить к 19 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });