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Сотрудники ИТ-компаний взяли льготной ипотеки почти на 48 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ИТ-компаний в России оформили льготные ипотечные кредиты на 47,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минцифры.

"Специалисты из аккредитованных ИТ-компаний оформили льготные кредиты на сумму 47,7 млрд рублей. ИТ-ипотекой воспользовались уже более 5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего заявки на покупку жилья по льготной ипотеке подают специалисты в возрасте от 25 до 35 лет - на них приходится почти 60% заявок. Среди специалистов, оформляющих ИТ-ипотеку, доля мужчин достигает 76%, 24% приходится на женщин.

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"Наиболее активны Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Мы уверены, что новые правила получения ипотеки, проект которых внесен в правительство, сделают программу еще доступнее", - сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Для получения сотрудником льготной ипотеки организация, в которой он работает, должна быть включена в реестр IT-компаний. Максимальная сумма кредита - 30 млн рублей для регионов, где проживает более 1 млн человек, и 15 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос - от 15%.

Льготная ипотека предусмотрена в рамках третьего пакета мер IT-отрасли, программа действует с мая 2022 года.

Минцифры РФ
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