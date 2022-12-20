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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Госдума приняла закон о втором этапе распределения инвестквот на вылов биоресурсов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о втором этапе механизма распределения инвестиционных квот на добычу водных биологических ресурсов.

Документ (№173016-8) был внесен правительством в парламент в конце июля и существенно доработан в рамках второго чтения.

Согласно пояснительным материалам, предусматривается наделение правительства РФ правом устанавливать предельный объем инвестиционных и исторических квот в отношении отдельных видов водных биоресурсов в отдельном рыбохозяйственном бассейне, который может быть распределен лицу (группе лиц) по результатам аукционов. Исключается норма, предусматривающая механизм инвестиционных квот в отношении моллюсков и прочих беспозвоночных. Включена норма о предельном размер доли квоты у одного пользователя для исключения монополизации добычи отдельных видов водных биоресурсов и крабов. В договор на инвестиционные квоты в отношении рыбы включается особое условие - ежегодно производить в течение двух лет подряд на построенном заводе рыбную продукцию в объеме, эквивалентном 60% объема квот пользователей. Вводится механизм сохранения "исторической квоты" в отношении рыбы и крабов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Программа рыбных инвестквот действует в РФ пять лет. По данным Росрыболовства на конец декабря 2021 года, с учетом последних рассмотренных заявок и принятых решений заключено 129 договоров на закрепление инвестквот за объектами нового строительства, в том числе 64 договора на строительство рыбопромысловых судов (36 - для Дальневосточного и 28 - для Северного рыбохозяйственных бассейнов), 24 договора на строительство рыбоперерабатывающих комплексов (13 - на Дальнем Востоке и 11 - на Севере), 41 договор на строительство судов-краболовов. Общий объем инвестиций - более 230 млрд рублей.

Предусмотрено поэтапное вступление закона в силу.

Госдума
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