Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Дополнительные потребности рыбного комплекса России в финансировании на ближайшие три года оцениваются в 92 млрд рублей, подсчитали в Росрыболовстве.

"В 2023 году нам предстоит сформировать подзаконную базу и провести аукционы по второму этапу инвестквот и крабовым квотам, доходы от них позволят, как мы надеемся, значительно увеличить финансирование государственной программы рыбного хозяйства. Уже сейчас мы подготовили дополнительные потребности на ближайшие три года в размере 92 млрд рублей", - сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на годовой коллегии ведомства.

По его словам, этот показатель предусматривает финансирование строительства научно-исследовательских судов, а также судов-спасателей для бесперебойной организации промысла и спасения людей, реконструкцию морских рыбных портов, улучшение материально-технической базы территориальных управлений, внедрение новых цифровых решений в отрасли, реконструкцию рыбоводных заводов и увеличение объемов воспроизводства, финансирование научных ресурсных исследований и образования.

В рамках второго этапа инвестквот, аукционы по которым предполагается провести в августе-сентябре, планируется привлечь дополнительно 300 млрд рублей. Второй этап инвестиционных квот предполагает строительство до 30 рыбопромысловых судов, до 35 судов-краболовов, 8-12 современных рыбоперерабатывающих заводов и реализацию других проектов для создания современной рыбной индустрии. Поступление от крабовых аукционов Росрыболовство оценивает в 140 млрд рублей.

В 2022 году на программу по развитию рыбохозяйственного комплекса страны было направлено порядка 12 млрд рублей. В 2023 году на нее предусмотрено 10,4 млрд рублей.