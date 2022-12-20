Минстрой разработал ГОСТы на комплексное благоустройство в городах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минстрой подготовил стандарты комплексного благоустройства и эксплуатации городских территорий, это сделано на основе сложившегося опыта и с учетом ранее разработанных методических рекомендаций, сообщила пресс-служба ведомства.

ГОСТы Р 70386-2022 и Р 70387-2022 вступают в силу с 1 мая 2023 года, ГОСТ Р 70390-2022 - с 5 мая 2023 года.

В министерстве считают, что ГОСТЫ позволят систематизировать работы по благоустройству и содержанию муниципальных территорий, включая вопросы вовлечения граждан в процессы создания таких территорий и общественных пространств и в обсуждение их благоустройства. К примеру, в них прописаны требования к муниципалитету перед началом разработки проекта благоустройства составить детальный план консультаций и вовлечения граждан в каждый из этапов разработки проекта, необходимость прописать темы и участников консультаций.

ГОСТы вводят определения "благоустройство территорий", "реконструкция", "капитальный ремонт объектов благоустройства" и другие. Также стандарты устанавливают состав и содержание правил благоустройства муниципальных образований, требования к благоустройству. Мероприятия по благоустройству включают в себя 16 видов работ.

В Минстрое напомнили о необходимости на всех этапах разработки и реализации проекта организовать публичный доступ к подготовленным материалам через интернет. Анонсирование публичных и открытых мероприятий должно проводиться не менее чем за 7 дней до даты проведения мероприятия. Публичные отчеты по итогам проведенных публичных мероприятий должны быть опубликованы не позднее 10 дней после даты проведения мероприятий.

Подготовил ГОСТы профильный технический комитет по стандартизации №393 во главе с заместителем министра строительства Алексеем Ересько.