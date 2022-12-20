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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ФНС исключила Швейцарию и Каймановы острова из юрисдикций для автообмена фининформацией

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила из обновленного перечня государств и территорий, с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, Швейцарию и офшор Великобритании - Каймановы острова, одновременно в перечень включены Казахстан, Мальдивы и Оман.

Приказ ФНС "Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией" от 28 октября 2022 года зарегистрирован Минюстом 5 декабря.

После корректировки перечня количество юрисдикций, обменивающихся с РФ финансовой информацией, увеличилось до 96 (85 государств и 11 территорий).

ФНС в рамках международных договоров России в автоматическом режиме осуществляет обмен финансовой информацией, полученной от российских организаций финансового рынка, об их клиентах, не являющихся налоговыми резидентами РФ, с компетентными органами иностранных юрисдикций.

Действующей международно-правовой основой для такого автоматического обмена является Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, которая начала применяться в отношении России с 1 июля 2015 года, и многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года, подписанное ФНС России 12 мая 2016 года.

ФНС Швейцария Каймановы острова Казахстан Мальдивы Оман
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