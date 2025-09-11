Поиск

ФНС исключит из списка юрисдикций для автообмена фининформацией четыре офшора

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба намерена исключить из перечня государств и территорий, с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, четыре территории - Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, острова Тёркс и Кайкос, приостановившие автоматический обмен финансовой информацией с Россией.

Это следует из проекта приказа ФНС "Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией" на портале проектов нормативных правовых актов.

Эти территории в одностороннем порядке приостановили обмен финансовой информацией с Россией в соответствии с решением Великобритании, которое для этих территорий является обязательным в силу территориального распространения действия Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, измененной протоколом от 27 мая 2010 года.

ФНС предлагает дополнить перечень Кенией, Монголией, Папуа Новая Гвинея, Сенегалом, Тринидадом и Тобаго, которые подписали многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года.

После изменения в перечне будут 68 государств и восемь территорий, которые осуществляют либо заявили о готовности осуществлять автоматический обмен финансовой информацией с Россией; в действующей редакции перечня 63 государства и 12 территорий.

ФНС в рамках международных договоров России в автоматическом режиме осуществляет обмен финансовой информацией, полученной от российских организаций финансового рынка, об их клиентах, не являющихся налоговыми резидентами РФ, с компетентными органами иностранных юрисдикций.

Действующей международно-правовой основой для такого автоматического обмена является Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, которая начала применяться в отношении Российской Федерации с 1 июля 2015 года, и многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года, подписанное ФНС России 12 мая 2016 года.

