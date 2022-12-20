Госдума уточнила определение несырьевого неэнергетического экспорта

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который закрепляет на законодательном уровне понятие "несырьевой неэнергетический экспорт", поправки были внесены в закон об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Сейчас при формировании статистического и ведомственного учетов об объемах экспорта при представлении данных отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, Минэкономразвития и Российским экспортным центром возникают разногласия в части позиций по несырьевому неэнергетическому экспорту, свидетельствуют пояснительные материалы к документу (№202871-8).

"В целях устранения указанных разногласий предлагается закрепить на законодательном уровне понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". "(Его) закрепление <...> в результате позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций как относящихся к несырьевому неэнергетическому экспорту в рамках статистического и ведомственного учета", - говорится в пояснительных материалах.

Закон вступит в силу через 45 дней после официального опубликования, так как планируется подготовка акта правительства РФ, в котором будет утвержден перечень внешнеэкономических кодов товаров несырьевого неэнергетического экспорта.