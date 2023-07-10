Рост неэнергетического экспорта в РФ ожидается с 2024 года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ, в настоящее время работающий над актуализацией национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с его продлением до 2030 года, ждет выхода несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в РФ на положительную динамику в 2024 году с последующим увеличением его объема к 2030 году на 31% относительно базового 2020 года.

Об обновленных целевых показателях нацпроекта по развитию экспорта в интервью "Интерфаксу" сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Ожидаем, что реализация комплекса мер поддержки позволит преодолеть снижение экспорта несырьевых неэнергетических товаров уже в 2024 году и достичь в 2030 году его роста на 31% к базовому уровню 2020 года, а в 2035 году - на 70%", - сказал он.

Таким образом, цель по наращиванию ННЭ на 70% к 2020 году отодвигается на пять лет вправо (текущая редакция нацпроекта предполагала достижение этого показателя к 2030 году).

В 2020 году Российский экспортный центр оценивал объем несырьевого неэнергетического экспорта в $141 млрд, по итогам 2021 года этот показатель составил $193 млрд, за прошлый год РЭЦ по ННЭ данные не предоставлял.

По словам Мантурова, в рамках актуализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг донастраивает действующие механизмы (например, через увязку транспортной субсидии с использованием приоритетных логистических коридоров) и готовит новые.

"Упор делается на новые рынки, прежде всего рынки дружественных опорных стран. Будет доработана транспортная субсидия - акцент сделаем на стимулировании использования приоритетных международных транспортно-логистических коридоров. Актуализируем и льготные инструменты кредитования для обеспечения возможности предоставления долгосрочного финансирования. В качестве новых инструментов поддержки работаем сейчас над созданием транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в опорных странах, субсидированием экспорта продукции ЛПК (лесопромышленный комплекс - ИФ) через порты Северо-Западного федерального округа, расширением страховой поддержки АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций - ИФ) по проектам в высокорисковых странах, программой льготного лизинга российской продукции машиностроения, а также формируем инструментарий поддержки российских брендов за рубежом", - сказал он.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" нацелен на наращивание несырьевого неэнергетического экспорта из РФ и включает меры поддержки экспортеров через корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК, обеспечивают доступ к льготному кредитованию производителям ориентированной на экспорт продукции), субсидирование части затрат на транспортировку продукции, субсидирование затрат на омологацию и сертификацию продукции за рубежом.