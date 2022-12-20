Законопроект о реформе доставки страховой пенсии принят Госдумой в I чтении

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе доставки страховых пенсий. Граждане, как и сейчас, смогут зачислять пенсию на счет в выбранном банке, но если речь идет о наличном получении средств (на дому или в кассе организации), то предлагается оставить на этом рынке только АО "Почта России".

Документ (№212237-8) в октябре внес в парламент депутат Александр Хинштейн и группа сенаторов.

Согласно пояснительным материалам, норма коснется 13% пенсионеров, получающих пенсию наличными.

Сейчас граждане могут выбрать три способа получения страховой пенсии: через кредитные организации путем зачисления на банковский счет; через организации почтовой связи; через иные организации, занимающиеся доставкой, при этом вручение может быть как на дому, так и в кассе организации (альтернативные доставщики). Полный перечень альтернативных доставщиков можно посмотреть на сайте ПФР по своему региону в разделе "Выбор доставочной организации". В частности, в Москве это ООО "Милосердие", ООО "Национальный центр доставки", также среди доставочных организаций - 37 банков (пенсию можно получать в их кассах при отсутствии кредитной карты).

Принятый в первом чтении законопроект предлагает оставить два способа: через кредитную организацию путем зачисления сумм страховой пенсии на счет пенсионера в этой кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе "Почты России".

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 апреля 2023 года для того, чтобы Фонд пенсионного и социального страхования успел расторгнуть договоры с альтернативными доставочными организациями и заключить их с "Почтой России".

В пояснительной записке говорится, что на 1 января 2022 года 11,9 млн пенсионеров получают пенсию наличными денежными средствами. Подавляющему большинству из них (10,4 млн человек) она выплачивается через организации федеральной почтовой связи, около 13% - 1,5 млн человек - получают пенсию через альтернативные доставочные организации. Единый тариф на доставку пенсий составляет 1,17% от размера доставленных сумм.

Авторы законопроекта отмечают, что альтернативные доставочные организации действуют преимущественно в городской местности, где себестоимость доставки пенсий является минимальной. В свою очередь, гораздо более затратную и трудоемкую доставку пенсий в сельской и труднодоступной местности принимает на себя "Почта России". "Таким образом, альтернативные доставщики находятся в гораздо более выгодных условиях", - говорится в материалах.

Законопроект также освобождает "Почту России" от идентификации клиента - физического лица, если он проводит перевод на сумму до 15 тыс. руб. при оплате услуг ЖКХ, при перечислении платежей в бюджет РФ.