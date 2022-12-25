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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Кабмин утвердил положение о правлении Фонда пенсионного и социального страхования

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В состав правления Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда) войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы и депутаты, а также представители общероссийских общественных объединений и организаций, сообщает в воскресенье сайт правительства.

Соответствующее положение утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правление фонда станет коллегиальным органом управления Социальным фондом и в том числе будет рассматривать вопросы о приоритетных направлениях развития систем пенсионного и социального страхования, о бюджете фонда на очередной финансовый год и на плановые периоды, о формировании финансовых резервов. Также правление фонда будет участвовать в выработке предложений о совершенствовании законодательства в социальной сфере и утверждать перечень направлений научно-исследовательских работ фонда", - говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работать с 1 января 2023 года. Он создан в результате объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

"Цель такой реформы - повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес. Социальный фонд сохранит преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетенции ПФР и ФСС", - отмечается в сообщении.

Ранее правительство утвердило Сергея Чиркова на должность председателя Социального фонда. Он же станет и председателем правления этого фонда. Состав правления Социального фонда также будет утверждать кабмин.

Документ будет опубликован.

Михаил Мишустин ПФР ФСС Социальный фонд
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