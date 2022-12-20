Эксперты ждут удвоения количества компаний-заказчиков "облаков" в России к 2025 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В России к 2025 году число корпоративных заказчиков облачных сервисов (IaaS и PaaS) вырастет в два раза, до приблизительно 100 тысяч организаций, следует из совместного исследования компаний "Облачные технологии" (Cloud) и "Технологии доверия" (ранее PWC).

"В настоящее время в России активно облачные сервисы используют около 50 тысяч компаний, или около 3% от 6 млн юридических лиц", - заявила на презентации в Москве исполнительный директор технологической практики "Технологий доверия" Анастасия Кабаева. - К 2025 году этот показатель вырастет, как предполагается, до 6%".

"Облачный рынок растет более чем на 20% в год, - добавил гендиректор Cloud Евгений Колбин. - Этот год дал дополнительный импульс для роста - в облака пошли компании, которые раньше использовали только локальную IT-инфраструктуру".

По итогам 2021 года объем российского рынка составил около $31 млрд, из которых на долю "облаков" (IaaS и PaaS) приходилось только 5,7%, подсчитали эксперты.

"Проникновение облачных технологий в России более чем в два раза ниже среднего по миру (13,7%), - говорится в исследовании. - Это свидетельствует о высоком потенциале динамичного роста рынка в ближайшие годы".

При этом отмечается, что на рынке облачных сервисов соблюдается принцип Парето. То есть, на крупнейший, крупный и средний бизнес в денежном выражении приходится 81% облачного рынка России при том, что эти компании составляют около 30% от общего числа корпоративных пользователей облачных сервисов.

Также эксперты считают, что облачные сервисы позволяют компаниям экономить 20-30% затрат по сравнению с размещением тех же нагрузок в локальной IT-инфраструктуре.

"Экономическая эффективность "облака" достигается благодаря переводу капитальных затрат в операционные, - говорится в исследовании. - Такой подход снижает единовременную финансовую нагрузку на бизнес".

По данным исследователей, в настоящее время средний объем затрат на публичное облако в крупнейшем бизнесе составляет 21,1 млн рублей в год. В крупном бизнесе средний чек составляет 11,8 млн рублей в год, в среднем бизнесе - 10,1 млн рублей, в малом и микро - 1,8 млн рублей и 0,4 млн рублей соответственно. В среднем по рынку облачные затраты в сегментах среднего бизнеса, по оценке Cloud, незначительно превышают 1 млн рублей ежегодно, а в малом и микробизнесах они чуть менее 400 тысяч рублей.

При этом отмечается, что в среднем компании тратят на облачные технологии 8,4% своих IT-бюджетов. Причем наибольшей является доля "облачных" затрат в IT-бюджетах среднего (13%) и крупнейшего бизнеса (10%), наименьшей - в компаниях микро-бизнеса (6%). В то же время подчеркивается, что в сегменте крупнейшего бизнеса этот показатель может сильно колебаться от компании к компании. В одних на облачные сервисы может приходиться менее 3% IT-бюджетов, а в других - более 40%.

Впрочем, по словам Кабаевой, некоторые "плюсы" облачных сервисов могут одновременно быть и "минусами" для руководства компаний.

"Масштабируемость и гибкость - главный "плюс" облачных сервисов, - сказала она. - Но для многих представителей бизнеса, прежде все крупного, это же является и барьером - для них ощущение контроля за затратами важнее, чем монетарная эффективность. Решить эту проблему позволяют инструменты для осуществления контроля за расходами в облачных сервисах".

По мнению экспертов, дальнейшему развитию облачных сервисов в России, помимо классических причин (экономическая эффективность, масштабируемость и т.п.), будут способствовать спрос на высокопроизводительные вычисления (суперкомпьютеры), технологии искусственного интеллекта, и сервисы finops (управление затратами).

"По текущим оценкам, глобальный рынок суперкомпьютеров будет увеличиваться на 9,5% ежегодно в период с 2021 по 2027 год, - говорится в исследовании. - Ключевыми драйверами роста являются сложные ИИ-алгоритмы и системы, для обучения и функционирования которых использование обычных серверов невозможно".

При этом спрос на услуги высокопроизводительных вычислений в формате as-a-service (как услуга) обеспечивают, преимущественно, IT-компании, промышленность, финансовый сектор и т.п.

"На технологии искусственного интеллекта есть большой спрос со стороны классического бизнеса", - сказала Кабаева.

В свою очередь Колбин добавил, что в ближайшее время эти технологии будут востребованы со стороны компаний электронной коммерции. Прежде всего для обеспечения работы и развития рекомендательных сервисов.

В исследовании отмечается, что разработка и эксплуатация ИИ-технологий именно в облаке обходится значительно дешевле. "Это особенно важно для небольших компаний, не имеющих возможность выполнять эти процессы на локальной инфраструктуре, - считают эксперты. - Облако становится средой для разработки большого количества ИИ-сервисов и продуктов крупных компаний и небольших стартапов".

Исследование Cloud (ранее была "дочкой" Сбербанка) и "Технологий доверия" подготовлено по результатам опроса 650 российских компаний-потребителей облачных сервисов.