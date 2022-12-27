"Ростелеком" стал генподрядчиком развития инфраструктуры электронного правительства

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство определило ПАО "Ростелеком" единственным исполнителем услуг, необходимых для развития инфраструктуры электронного правительства в 2023-2024 годах. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Госконтракты с оператором должны быть заключены на срок до 31 декабря 2024 года.

"Ростелеком" сможет привлекать субподрядчиков при условии самостоятельного исполнения обязательств в объеме не менее 5% от общей стоимости госконтрактов.