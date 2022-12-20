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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Пушилин на встрече с Путиным доложил об обеспечении Мариуполя теплом с помощью модульных котельных

При этом, согласно докладу Пушилина, в других населенных пунктах ситуация с обеспечением теплом хуже, так как котельные подвергаются обстрелам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением Мариуполя теплом в настоящее время с помощью модульных котельных решена, насколько это позволяет ситуация, доложил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Отдельная ситуация в Мариуполе. Там ситуация с теплом немного сложнее, немного и проще: там нет обстрелов, но тем не менее очень много разрушений. Было решение с модульными котельными, то есть закрывать вопрос блочно-модульными котельными. И, в принципе, ситуация сейчас, если не полностью решена, то максимально, насколько это возможно в нынешних условиях, закрыта", - доложил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Пушилин отметил, что в других населенных пунктах эта проблема полностью еще не решена.

"Даже с учётом обстрелов, с учётом того, что обесточиваются непосредственно иногда котельные, но тем не менее стараемся, чтобы тепло было у каждого человека. Но пока не везде это получается, то есть выбиваются котельные", - пояснил он.

Денис Пушилин Владимир Путин
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