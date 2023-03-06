Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Минобороны сообщило о поездке Шойгу в Мариуполь

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проверил там работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минобороны.

"В г. Мариуполь Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений", - говорится в пресс-релизе.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой видно, что Шойгу прилетел в Мариуполь на вертолете. Министра сопровождал его заместитель Тимур Иванов, который отвечает за расквартирование и медицинское обеспечение военных.

"Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов, - сообщило министерство. - Министру обороны РФ доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6-ти девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов".

"Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику из реки Дон в канал Северский Донец - Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона", - сообщило Минобороны.

4 марта Минобороны РФ сообщало, что Шойгу посетил зону специальной военной операции (СВО) на Украине, проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток" на южно-донецком направлении и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны Мариуполь Тимур Иванов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб подорвать машину Константина Малофеева

ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб подорвать машину Константина Малофеева

РБК назвал варианты выделения российского бизнеса Yandex N.V.

Газопровод между Великобританией и Бельгией остановлен из-за поломки

Газопровод между Великобританией и Бельгией остановлен из-за поломки

Около 50 рыбаков оказались на оторванной льдине в районе села Лесное на Сахалине

В подмосковном Видном в цехе коксогазового завода произошел взрыв

Что произошло за день: воскресенье, 5 марта

Пандемия коронавируса

Более 13,5 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Более 13,5 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Что произошло за день: суббота, 4 марта

Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что партии "Спутника V" направлены в Москву

Член СПЧ предложил предусмотреть в УК РФ наказание за отрицание Холокоста

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });