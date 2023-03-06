Минобороны сообщило о поездке Шойгу в Мариуполь

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проверил там работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минобороны.

"В г. Мариуполь Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений", - говорится в пресс-релизе.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой видно, что Шойгу прилетел в Мариуполь на вертолете. Министра сопровождал его заместитель Тимур Иванов, который отвечает за расквартирование и медицинское обеспечение военных.

"Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов, - сообщило министерство. - Министру обороны РФ доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6-ти девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов".

"Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику из реки Дон в канал Северский Донец - Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона", - сообщило Минобороны.

4 марта Минобороны РФ сообщало, что Шойгу посетил зону специальной военной операции (СВО) на Украине, проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток" на южно-донецком направлении и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке.