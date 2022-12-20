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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Глава ДНР обратился к Путину с просьбой увеличить количество систем ПВО в регионе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин просит президента РФ Владимира Путина увеличить количество систем ПВО для защиты региона.

"Я просил бы вас, походатайствовал о увеличении современных систем ПВО и усилении работы контрбатарейной", - сказал Пушилин на встрече с президентом РФ.

Он отметил, что это позволит отодвинуть противника и прекратить удары. "Как только у них есть возможность, они ее используют, они не остановятся ни перед чем", - добавил он.

Пушилин подчеркнул, что противник ведёт целенаправленную работу по площадям, обстрелы производятся конкретно по Донецку, Горловке, Макеевке. "Если брать только Донецк, то со 2 по 18-е число у нас погиб 21 человек, 94 человека получили ранения, 460 домостроений (разрушено - "ИФ"), это абсолютно мирные жители, это, конечно, вызывает серьезную реакцию с нашей стороны", - сказал он.

Денис Пушилин Владимир Путин
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