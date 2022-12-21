Кремль сообщил, что военные РФ работают над улучшением ситуации с безопасностью в ДНР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России принимает все меры для улучшения ситуации с безопасностью в ДНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент охарактеризовал ситуацию в республике как очень сложную. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы выправлять ситуацию в лучшую сторону", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о возможности удовлетворения просьбы главы ДНР Дениса Пушилина о дополнительных поставках систем ПВО в регион.