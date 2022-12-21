Убытки космической отрасли РФ в 2022 году могут составить больше 50 млрд руб.

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Убытки "Роскосмоса" по итогам 2021 года составили 31 млрд рублей, прогнозируемые убытки по итогам 2022 года - больше 50 млрд рублей, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Сегодня финансово-экономическая ситуация в Роскосмосе говорит о том, что здесь, мягко говоря, не всё в порядке. В 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 млрд", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

"С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, - отказа от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, пусковых услуг - всё усугубилось. Прогнозируемые убытки по итогам 2022 года - больше 50 млрд руб.", - сообщил он.

По его словам, основной источник убытков был связан "с ненадлежащей организацией работы предприятий".

"Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок. Причины разные - от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе", - заявил Борисов.

Гендиректор "Роскосмоса" также сообщил о снижении объема дебиторской задолженности госкорпорации.

"Она (задолженность - ИФ) снижается. До разумных пределов, которые устроят и нас, как управленцев, и Минфин, как контролирующий орган, мы сведем её, наверное, к середине 2024 года", - сказал Борисов.

3 марта Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса" сообщал, что госкорпорация в ответ на американские санкции приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Также он сообщил, что "Роскосмос" прекратит техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180. По его словам, ущерб США из-за отказа РФ поставлять ракетные двигатели для американских ракет составит около $4 млрд.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит НПО "Энергомаш" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

24 февраля в США и ЕС сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.