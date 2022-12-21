"Роскосмос" в 2023 году планирует выпустить облигации на 10 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2023 году планирует дебютировать на рынке заимствований: привлечение средств через облигации призвано помочь в финансировании инвестпрограммы в условиях, когда бюджетные ресурсы ограничены, заявил "Ведомостям" глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Будет меняться вся финансовая модель госкорпорации - под новые цели и задачи. Федеральная космическая программа, как один из базовых источников финансирования, тоже будет пересмотрена. Но нельзя постоянно бегать за бюджетом, который всегда ограничен", - сказал он.

По его словам, размер первого выпуска может составить 10 млрд рублей, в целом объем программы - до 50 млрд рублей. Эмитентом выступит "финансовая структура" "Роскосмоса". Размещение планируется "преимущественно среди уполномоченных банков", а также частных инвесторов.

Средства, привлеченные на рынке, пойдут на строительство двух серийных заводов для выпуска спутников. Один - в кооперации с "ИСС Решетнева", возможно, в Красноярске, другой - предположительно в Московской области, сказал Борисов.