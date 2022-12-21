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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

"Роскосмос" планирует построить два завода по производству спутников

Предположительно заводы построят в Красноярске и Подмосковье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2023 году планирует провести стартовый выпуск облигаций в размере 10 млрд рублей, средства направят на строительство двух заводов по серийному производству спутников, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Стартовый выпуск облигаций намечен на 2023 год в размере 10 млрд рублей. Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

По его словам, один из заводов планируется создать в кооперации с Информационными спутниковыми системами им. Решетнева в Красноярске, второй - предположительно, в Московской области.

"Облигации, централизованно выпускаемые финансовой структурой "Роскосмоса", планируется размещать на российских биржевых площадках преимущественно среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов на следующих условиях: предельный объем - до 50 млрд. рублей, срок - 15-20 лет, выплата купонного дохода - каждый 181 день", - сообщил Борисов.

Юрий Борисов Роскосмос
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