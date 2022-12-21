"Роскосмос" еще не получил финансирование на создание Российской орбитальной станции

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что проект создания новой Российской орбитальной станции (РОС) еще не получил финансирования, материалы о необходимости ее строительства будут представлены президенту и правительству РФ в следующем году.

"В Роскосмосе еще денег на нее нет. Я не могу точно сказать, когда она появится. 12 апреля следующего года я надеюсь уже с исчерпывающими материалами прийти в правительство РФ и к президенту, доказать ее необходимость", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС.

14 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что проект по созданию РОС еще не одобрен правительством.

23 октября вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость создания РОС будет определена по итогам сдачи эскизного проекта во второй половине 2023 года.

26 июля генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев заявил о завершении первого этапа эскизного проектирования РОС. Он уточнил, что первые модули новой станции планируется запустить в 2028 году.