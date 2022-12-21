Глава Роскосмоса заявил, что Россия к 2026 году должна выпускать до 250 спутников в год

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия к 2026 году должна увеличить выпуск спутников до 250 аппаратов в год, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Хотим мы того или нет, но на рубеже 2025-2026 годов мы должны выпускать 200-250 спутников в год, вместо 15 сегодняшних", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

По его словам, предприятия космической отрасли к 2030 году должны производить по одному спутнику в день.

Глава "Роскосмоса" сообщил, что также будет вестись работа над созданием более серьезной группировки спутников вместе с частными космическими компаниями.

"Мегафон и Сбер, Газпром космические системы, Ситроникс, БАРЛ и много других компаний. Мы ведём переговоры, пытаемся выстроить взаимодействие", - сказал Борисов.

3 ноября в кабмине РФ была создана рабочая группа по привлечению частных космических компаний в спутникостроительную отрасль.

20 октября Борисов заявил, что космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день. По его словам, РФ готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в том числе Китая.