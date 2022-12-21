Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

В Роспотребнадзоре не прогнозируют существенного подъема заболеваемости COVID-19

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Существенного подъема заболеваемости коронавирусом в РФ не ожидается, заявила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас относительно спокойная. Ежедневно регистрируется 6-7 тысяч новых случаев. Но сезонные коронавирусы - это исторически "зимние" вирусы, поэтому и COVID-19 может о себе сегодня напомнить", - сказала Пшеничная.

По ее прогнозу, существенного подъема заболеваемости не будет. "Население уже хорошо знакомо с вирусом: кто-то вакцинировался и ревакцинировался, кто-то успел несколько раз переболеть. В любом случае уязвимость сейчас к нему не та, что в начале пандемии", - полагает эксперт Роспотребнадзора.

Пшеничная добавила, что в России сформировалась достаточно высокая иммунная прослойка к COVID-19, и "мы не видим значительной активизации эпидемического процесса".

Полностью интервью будет опубликовано на сайте "Интерфакса".

Роспотребнадзор Наталья Пшеничная
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысилась на 6%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысилась на 6%
Военная операция на Украине

Пасечник заявил об участии в СВО 58% луганских шахтеров

Военная операция на Украине

Рабочая группа обеспечит взаимодействие власти и организаций по вопросам мобилизации

НРД подтвердил получение генлицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов

Что произошло за день: вторник, 20 декабря

Совет директоров "Газпрома" одобрил рекордную инвестпрограмму на 2,3 трлн рублей

Дума приняла в I чтении закон о признании экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ

Навигация завершилась на Волго-Донском судоходном канале

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });