В Роспотребнадзоре не прогнозируют существенного подъема заболеваемости COVID-19

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Существенного подъема заболеваемости коронавирусом в РФ не ожидается, заявила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас относительно спокойная. Ежедневно регистрируется 6-7 тысяч новых случаев. Но сезонные коронавирусы - это исторически "зимние" вирусы, поэтому и COVID-19 может о себе сегодня напомнить", - сказала Пшеничная.

По ее прогнозу, существенного подъема заболеваемости не будет. "Население уже хорошо знакомо с вирусом: кто-то вакцинировался и ревакцинировался, кто-то успел несколько раз переболеть. В любом случае уязвимость сейчас к нему не та, что в начале пандемии", - полагает эксперт Роспотребнадзора.

Пшеничная добавила, что в России сформировалась достаточно высокая иммунная прослойка к COVID-19, и "мы не видим значительной активизации эпидемического процесса".

Полностью интервью будет опубликовано на сайте "Интерфакса".