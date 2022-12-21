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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 654,4 млн

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 654 490 212, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 669 729 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 100 003 814 и 1 088 236.

Индия - 44 677 554 и 530 680.

Франция - 39 174 528 и 161 788.

Бразилия - 36 001 760 и 692 280.

Германия - 37 088 426 и 160 246.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 856,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 327 человек, в Индии - 377 во Франции - 2 451, в Бразилии - 3 214, в Германии - 1 910.

Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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