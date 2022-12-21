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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 суток

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в среду утром сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности.

"Обстановка на территории региона стабильно напряженная. Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря с 17:00 на 15 суток продлевается "желтый" уровень террористической опасности на территории Курской области", - написал глава региона в телеграм-канале.

"Желтый" уровень террористической опасности на территории Курской области, граничащей с Украиной и неоднократно подвергавшейся обстрелам, действует с 11 апреля.

Курская область Роман Старовойт
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