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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:36

Курский губернатор сообщил о повреждении обстрелом трансформаторной подстанции

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области в результате обстрела в приграничном с Украиной поселке Краснооктябрьский повреждения получили трансформаторная подстанция и трехэтажный жилой дом, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе. Мы зафиксировали более 20 прилетов. Самое главное - среди мирных жителей никто не пострадал", - написал он.

По его данным, серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась без электроэнергии и без воды.

"Сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома", - добавил Старовойт.

Кроме того, по его данным, в поселке зафиксированы многочисленные повреждения опор электропередачи и обрывы проводов.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.

Хроника 24 февраля – 29 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Украина Краснооктябрьский
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