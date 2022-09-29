Курский губернатор сообщил о повреждении обстрелом трансформаторной подстанции

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области в результате обстрела в приграничном с Украиной поселке Краснооктябрьский повреждения получили трансформаторная подстанция и трехэтажный жилой дом, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе. Мы зафиксировали более 20 прилетов. Самое главное - среди мирных жителей никто не пострадал", - написал он.

По его данным, серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась без электроэнергии и без воды.

"Сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома", - добавил Старовойт.

Кроме того, по его данным, в поселке зафиксированы многочисленные повреждения опор электропередачи и обрывы проводов.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.