На пиво из "недружественных" стран могут повысить ввозные пошлины

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минфин РФ обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из "недружественных" стран, к которым относятся все члены ЕС, США, Великобритания, Япония и Австралия. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Пока оценивается целесообразность меры, а возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались, говорят собеседники издания.

Источник газеты в одной из участвующих в обсуждении госструктур подтвердил, что инициатива рассматривается. По его словам, окончательного решения пока нет. В Минэкономразвития и Минфине комментарии не предоставили.

Импорт пива в Россию уже заметно сократился после начала спецоперации на Украине и ужесточения западных санкций.

Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, "Балтику", Heineken) со ссылкой на NielsenIQ сообщала, что с января по сентябрь доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15% до 9%, а нишу занимают локальные бренды и напитки, выпускаемые по лицензии. По данным Росалкогольрегулирования, в РФ производство пива за три квартала 2022 года выросло на 3%, до 634,8 млн дал.

Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский сказал, что за три квартала 2022 года в РФ было ввезено около 23 млн дал пива, что примерно на 34% меньше в годовом выражении. По его словам, Великобритания, США и Канада прекратили поставки, отгрузки продолжают некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии.

Источник "Коммерсанта" среди пивоваров отмечает, что повышение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка.

Основатель сети пивных магазинов "Беру выходной" Николай Желагин сказал изданию, что заметный объем импортного пива продается в России под собственными торговыми марками сетей. Эта, как правило, стандартная, легко заменяемая продукция и крайне чувствительная к цене, так что даже небольшое повышение пошлин может привести к сокращению ее продаж, отметил он. Но, добавляет он, при заметном повышении ставок может пострадать и сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить местными.

В конце 2021 года с предложением установить пошлину на импорт пива и пивных напитков в размере 1 евро за 1 л с текущих 0,018-0,04 евро за 1 л в зависимости от кода в Минэкономразвития обращался Союз российских пивоваров (СРП), писали СМИ. Тогда в СРП отмечали, что действующие ставки пошлин создают преференции зарубежным производителям, а их повышение поддержит местных пивоваров и в целом положительно скажется на экономике РФ.