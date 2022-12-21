Квота на вывоз из РФ минудобрений на январь-май составит чуть более 11,8 млн т

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений до 31 мая 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы.

Общий объем экспортной квоты составит чуть более 11,8 млн тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено Минпромторгу.

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Принятое решение направлено на сохранение достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке, поясняет пресс-служба.

Аналогичные меры правительство приняло в мае – тогда были установлены квоты, действующие до 31 декабря. С последующими изменениями их общий объем в 2022 году составил около 15 млн тонн.