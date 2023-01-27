Правительство РФ увеличило квоту на экспорт удобрений почти на 0,5 млн тонн

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений в I полугодии почти на 0,5 млн тонн. Соответствующее постановление 26 января подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Меры, которые будут действовать до 31 мая 2023 года, предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры на 375 тыс. тонн, сульфоаммофоса - на 102 тыс. тонн.

"Принятое решение позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - говорится в сообщении.

Общий объем экспортной квоты превысит 12 млн тонн.

В конце прошлого года правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России азотных и сложных минеральных удобрений до 31 мая 2023 года. Общий объем экспортной квоты был установлен на уровне чуть более 11,8 млн тонн. В том числе квота на экспорт карбамида (коды 3102 10 100 0 и 3102 10 900 0) была утверждена на уровне 4,6 млн тонн, карбамидо-аммиачной смеси (3102 80 000 0) - 1,25 млн тонн, MAP (3105 40 000 0) - 1,74 млн тонн, сложных NPK-удобрений (коды 3105 20 100 0 и 3105 20 900 0) - 2,7 млн тонн, азотно-фосфорных удобрений под кодом 3105 59000 0 - 480 тыс. тонн.

Квота на экспорт аммиачной селитры первоначально составляла 225 тыс. тонн в период с 1 января по 31 марта и 828,5 тыс. тонн - с 1 апреля по 31 мая.

Правительство РФ ввело квоты на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие.