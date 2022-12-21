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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

В Подмосковье открыто движение по основному ходу автодороги Лобня - "Шереметьево"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об открытии движения по первому этапу Северного обхода Лобни и основному ходу автодороги Лобня - аэропорт "Шереметьево" (Лобненское шоссе) в Подмосковье, оба новых участка должны улучшить выезд из города.

В среду глава правительства принял участие в церемонии открытия новых участков дорог вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

После завершения первого этапа строительства Северного обхода Лобни протяженностью 4,7 км проезд автотранспорта от Дмитровского шоссе до дороги Хлебниково-Рогачёво-Луговая, включая путепровод через железную дорогу Савёловского направления, осуществляется по шести полосам (по три в каждую сторону).

"При движении из Москвы заезд на Северный обход Лобни доступен через Стародмитровское и Дмитровское шоссе. При движении из Лобни в сторону Москвы в районе Дмитровского шоссе предусмотрен разворотный участок", - говорится в информационных материалах к мероприятию.

С началом движения по Северному обходу Лобни время выезда из города сократится с 1,5-2 часов до 20 минут. В ходе второго этапа работ на объекте построят развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе. Завершающим этапом станет строительство съезда в сторону Шереметьево. Полностью проект планируют реализовать в 2024 году.

Также Мишустин объявил о запуске движения по основному ходу автодороги Лобня - аэропорт "Шереметьево" (Лобненское шоссе). Работы здесь были завершены на год раньше срока. Проезжая часть была расширена с двух до четырех полос движения, построен новый мост через реку Мещериху, возведены два надземных пешеходных перехода возле деревни Носово и терминала В аэропорта "Шереметьево", предусмотрены два разворотных участка в районе деревни Чашниково и вблизи моста через реку Мещериху с регулируемым перекрестком.

Общая протяженность участка реконструкции составит 6 км. Во втором квартале 2023 года планируется завершить работы по устройству боковых проездов, пешеходных зон и строительству пешеходных переходов в районе улиц Промышленной и 2-го Северного проезда.

"Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от города Лобни в сторону аэропорта "Шереметьево" и обратно на 30 минут, улучшить транспортную доступность деревни Чашниково и деревни Носово, а также обеспечить подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям", - отмечается в справочных материалах.

Московская область Подмосковье Михаил Мишустин Лобня Шереметьева
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