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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Москве открыли движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Движение в центр запустят до Нового года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве завершились основные работы по реконструкции Дмитровского путепровода , по нему открыли движение в сторону области, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Хороший подарок к Новому году для москвичей. Мы закончили очень сложный объект - Дмитровский путепровод, который пересекается с МЦД-3 (Московские центральные диаметры - ИФ). Старый путепровод был аварийным, его пришлось снести и построить временный. А сейчас построили основной. Сегодня запускаем четыре полосы в сторону Московской области, до Нового года запустим три полосы в сторону центра. После демонтажа временного путепровода в первом квартале следующего года запустим четвертую полосу", - сказал Собянин.

По его словам, движение на Дмитровке будет полностью восстановлено, были проделаны "огромные работы". Это последний этап реконструкции магистрали.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что Дмитровский путепровод через пути МЦД-3 был построен в 1965 году, его реконструкцию начали в 2020 году. В ходе работ были полностью заменены опоры и пролетные строения Дмитровского путепровода длиной 312 м с четырьмя полосами движения в каждом направлении.

Реконструирован примыкающий участок Дмитровского шоссе - 382 м, по четыре полосы движения в каждом направлении. Построены однополосные съезды с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе (159 м) и с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду (25 м).

Дмитровское шоссе Сергей Собянин Москва Московская область Дмитровский путепровод
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