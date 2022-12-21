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Дума уточнила механизм применения компаниями и ИП единого налогового счета

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который уточняет применение в России института единого налогового счета для организаций и ИП, институт с 1 июля 2022 гда действует на добровольной основе, а с 1 января 2023 года становится обязательным.

Законопроект № 239738-8 в ноябре внесла в парламент группа депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогом Андреем Макаровым.

Институт единого налогового счета - это механизм, при котором вместо разных платежных документов на отдельные налоги компании и ИП перечисляют общую сумму на единый налоговый счет в Казначействе. При этом необходимо указать только ИНН, счет ведется по каждой организации и физлицу, затем сумму распределяет ФНС. Платежи засчитываются в следующем порядке: недоимка, налоги, пени, проценты, штрафы. Задолженностью считается отрицательное сальдо единого счета.

При проведении эксперимента власти учли предложения бизнеса и регионов, в том числе в части порядка расчета пеней в случае доначисления сумм налогов за периоды до 1 января 2023 года, а также порядок формирования входящего сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятый закон исключает такие понятия, как "суммы излишне уплаченных и излишне взысканных" налогов, поскольку они неприменимы к институту единого налогового счета, а также уточняет отдельные положения Налогового кодекса, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств.

В законопроект ко второму чтению были добавлены положения, уточняющие налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК).

Принятый закон также прописывает, что в 2022 году брокеры имеют право при вынужденном переводе клиентами средств от одного депозитария другому депозитарию, учитывать фактически осуществленные расходы налогоплательщика, связанные с приобретением и хранением указанных ценных бумаг.

ФНС Госдума Казначейство Андрей Макаров
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