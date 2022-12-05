Депутаты уточнят механизм применения компаниями и ИП единого налогового счета

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету 5 декабря планирует рассмотреть законопроект, который уточняет применение института единого налогового счета для организаций и ИП. Институт с 1 июля 2022 года действует на добровольной основе, а с 1 января 2023 года станет обязательным.

Законопроект № 239738-8 в ноябре в палату внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по бюджету и налогом Андреем Макаровым. Если комитет его одобрит, 8 декабря документ будет рассмотрен в первом чтении.

Институт единого налогового счета - это механизм, при котором вместо разных платежных документов на отдельные налоги компании и ИП перечисляют общую сумму на единый налоговый счет в Казначействе. При этом необходимо указать только ИНН, счет ведется по каждой организации и физлицу, затем сумму распределяет ФНС. Платежи засчитываются в следующем порядке: недоимка, налоги, пени, проценты, штрафы. Задолженностью считается отрицательное сальдо единого счета.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, во время проведения эксперимента были учтены предложения бизнеса и регионов, в том числе в части порядка расчета пеней в случае доначисления сумм налогов за периоды до 1 января 2023 года, а также порядок формирования входящего сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года.

Законопроект исключает такие понятия, как "суммы излишне уплаченных и излишне взысканных" налогов, поскольку они неприменимы к институту единого налогового счета, а также уточняет отдельные положения Налогового кодекса, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств.

Как следует из проекта заключения комитета, при подготовке документа ко второму чтению необходимо проработать порядок формирования сальдо единого налогового счета участников консолидированной группы налогоплательщиков (КГН); порядок возврата НДФЛ и налога на прибыль, излишне удержанных налоговым агентом и учтенных на его едином налоговом счете, лицу, со счета которого произошло такое удержание; необходимо также уточнить порядок представления платежных документов, подтверждающих уплату налога.